Но не все! Власти приняли решение открыть скверы и транзитные парки — те, через которые жители Новосибирска обычно ходят на работу или в магазин. Об этом сообщила в Facebook вице-мэр города Анна Терешкова.
В Новосибирске откроют парки
Пока остаются закрытыми Михайловская набережная, сад Кирова, парк «У моря у Обского» и Первомайский парк в Первомайском районе. Терешкова напомнила, что гулять в парках можно не больше, чем по два человека, либо семьей.
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