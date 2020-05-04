Электронные пропуска в Новосибирске могут ввести уже с 6 мая

При этом в эфире «Вести. Новосибирск» Анатолий Локоть уточнил, что электронные пропуска пока только в планах. «По поручению губернатора подготовительная работа проведена и все готово. И мы, в принципе, можем с 6-го числа, если будет решение штаба, если губернатор примет решение объявить, у нас этот режим будет введен в городе Новосибирске. Но при этом решение пока не принято».

Андрей Травников упоминал, что в первую очередь электронные пропуска планируют использовать для контроля перемещения автомобилей.