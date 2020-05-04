В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого алтайского барана аргали

Новосибирский зоопарк — единственный в мире, где содержатся аргали. Этот алтайский горный баран — самый крупный представитель диких баранов. Когда-то вид был широко распространен на Алтае, в Тыве, Монголии, но неконтролируемая охота, браконьерство привели к тому, что вид стал исчезающим.



Первая самка аргали появилась в Новосибирском зоопарке в 1994 году, а первое потомство удалось получить только в 2013. С тех пор детеныши рождаются ежегодно. Новосибирский зоопарк стал инициатором реинтродукции аргали. В сентябре 2018 года четырех самцов аргали, рожденных в зоопарке, впервые выпустили в национальном парке «Сайлюгемский» республики Алтай.

Фото: Е. Черненко