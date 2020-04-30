Новосибирский зоопарк и «Дельфинию» поддержали из бюджета

И. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков пояснил: «Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Зоопарк, который закрыт для посетителй с конца марта, получит 27,5 миллиона рублей из резервного фонда, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» — 10.

Недавно в Новосибирском зоопарке родился маленький як.