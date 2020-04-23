В Новосибирске могут ввести электронные пропуска

Губернатор Андрей Травников пояснил в прямом эфире «Вести. Новосибирск», что хотя ситуация в Новосибирске пока не такая тяжелая, как в Москве, власти готовы к любому развитию событий: « Мы прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. <…> В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков». В первую очередь, новый режим коснется автомобилей.