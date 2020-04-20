Новосибирский зоопарк просит помощи

Знаменитому зоопарку впервые за время своего существования пришлось закрыть свои двери из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что новосибирские власти обещали поддержку, пресс-служба парка сообщила, что помочь может любой желающий. «Пройдя по ссылке, каждый из вас может перечислить любую денежную сумму и таким образом поддержать нас в сложившихся непростых условиях. Руководство Новосибирского зоопарка благодарит всех за оказанную помощь».