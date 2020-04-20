НИИТО придется съехать из здания на Фрунзе

Арендодатель попросил НИИТО вывезти оборудование и освободить помещения до 4 июня 2020 г., а 8 июня представители клиники должны будут передать ключи от здания собственнику.

В начале апреля новосибирскую клинику потребовали признать банкротом. Против НИИТО подан иск на сумму 25,8 миллионов рублей от компании Логистикмед», которая специализируется на оптовой торговле медизделиями. Такой долг возник из-за поставленных за пять лет металлоконструкций для операций.