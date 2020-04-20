32 за выходные и 24 новых к утру понедельника: оперативный штаб поделился свежими данными о коронавирусе в Новосибирске

Двое из них выезжали в Москву и Сочи. Семнадцать человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Пятеро никуда не выезжали и с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Сейчас количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 — 132. 16 человек выздоровели. За выходные умер еще один, третий, пациент. Мужчине было 49 лет. Он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции — новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами. Однако мужчина скончался.

В детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19, в том числе, 5 детей с подтвержденным диагнозом.