Как сообщил оперативный штаб, на 9 утра 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и 2 ребенка.
32 за выходные и 24 новых к утру понедельника: оперативный штаб поделился свежими данными о коронавирусе в Новосибирске
Двое из них выезжали в Москву и Сочи. Семнадцать человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Пятеро никуда не выезжали и с ранее выявленными инфицированными не контактировали.
Сейчас количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 — 132. 16 человек выздоровели. За выходные умер еще один, третий, пациент. Мужчине было 49 лет. Он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции — новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами. Однако мужчина скончался.
В детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19, в том числе, 5 детей с подтвержденным диагнозом.
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