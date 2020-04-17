Продавали ценные бумаги, матрасы и сдавали в аренду компьютеры — в Новосибирске нашли новых нарушителей режима самоизоляции

На улице Челюскинцев сотрудники органов обнаружили нелегально работающий компьютерный клуб — в момент визита там находилось около десяти человек, которые за плату владельцу играли в онлайн-игры. Не повезло и конторе по реализации ценных бумаг по соседству — там обнаружили пять клиентов. Обе организации получили штрафы в пятьдесят тысяч рублей.

Проверяют и торговые центры. В одном из них – «Большая Медведица» в Заельцовском районе – работал магазин по продаже матрасов и кроватей. В «Сибирском молле» в Октябрьском районе работал отдел по изготовлению и выдачи одежды. Поскольку эти товары не входят в перечень товаров первой необходимости, до 30 апреля эи магазины должны быть закрыты. Сотрудники регионального минпромторга возбудили административное дело и начали административное расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, по которой нарушителям грозят крупные штрафы.

В ближайших планах мэрии совместно с полицией — рейды по местам уличной торговли.



