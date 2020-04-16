Дополнительные ограничения: рассказываем, какие места нельзя будет посещать в Новосибирске с конца недели

С 18 апреля гражданам запрещено свободно посещать религиозные здания — это касается всех конфессий. В храмы доступ останется только у священнослужителей и лиц, пристутствие которых необходимо для проведения богослужений. Религиозные массовые обряды и церемоний различных конфессий с большим количеством участников также запрещены.

Посещение кладбищ, за исключением погребений, тоже будет ограничено с 18 апреля. Этот запрет действует на территории Новосибирска и всех населенных пунктов области, в которых проживает больше двадцати трех тысяч человек. На следующий день, 19 апреля, свою работу приостановят рынки продовольственных и промышленных товаров