В Новосибирске начнет работать специальный инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом

С 20 апреля госпиталь начнет принимать пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на эту инфекцию. Для него закупили необходимое медицинское оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, а сотрудники прошли дополнительное обучение.

«Сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск коронавируса — это пневмонии, это ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи. Будет оперативно проводиться тестирование, и только в случае, если подтвердится коронавирус, пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. При отрицательных тестах пациентов будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи», — объяснил губернатор Травников.