Семь новых случаев за сутки в Новосибирске: публикуем статистику оперштаба по заразившимся коронакоронавирусом на 15 апреля

Два новых случая —завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять — близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.

Всего в регионе зафиксировано пятьдесят три случая заражения COVID-19, из них двенадцать человек выздоровели, один скончался.

В детской больнице №3 находятся девятнадцать детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 15 апреля госпитализировано сто четырнадцать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.