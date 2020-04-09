В Новосибирск поступила большая партия медицинских масок

Партию привезли из Китая..В данный момент по муниципальным аптекам уже развозят триста тысяч защитных масок. Цена должна быть фиксированной для всех аптек сети — сорок рублей за штуку. Скорее всего, введут ограничение по продаже в одни руки — не больше пяти штук. Это поможет исключить спекуляции.

В обычное время такого количества достаточно для трех лет торговли. Но когда началась пандемия коронавируса, почти столько же масок жители Новосибирска раскупили за полтора месяца.