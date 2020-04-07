Штрафы по новым правилам: сколько стоит нарушение карантина по коронавирусу в Новосибирске?

По официальной информации, с 1 апреля штраф для тех, кто прибыл из-за рубежа и не соблюдает обязательную двухнедельную изоляцию, составляет от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Остальных граждан, как объяснил ранее мэр Локоть, это массово пока не коснется, но нарушать режим им тоже не рекомендуется. Участковые, инспекторы ГИБДД и другие представители правоохранительных органов проводят профилактические беседы с жителями, которые не желают соблюдать постановление Губернатора, ограничивающее передвижение. Полицейские призывают новосибирцев проявить ответственность, не выходить на улицу и не посещать общественные места без уважительных причин.