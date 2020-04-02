Власти Новосибирска готовы начать обработку улиц химикатами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что городские службы готовы приступить к дезинфекции улиц в условиях пандемии коронавируса, если это понадобится.

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"Наша задача после зимы - убрать, отмыть дороги и тротуарную часть, чем мы сейчас и занимаемся. Кроме того, поставлена задача по поступлению команды перейти к специальной дезинфекции улиц. Для этого у нас техника и реагенты. Мы готовы выполнять эту задачу. Но пока мы применяем простые смеси. Кроме того, ждем, пока установится окончательная температура днем, чтобы не было гололеда", - сообщил Анатолий Локоть.