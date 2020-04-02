В Новосибирске начали оборудовать под госпиталь Городскую больницу №11

В Новосибирской области готовятся к разным вариантам развития сценария, и в том числе, к самым неблагоприятным, поэтому уже сейчас Городская больница №11 пациентов не принимает, зато там готовят место для создания боксов, если коронавирус начнёт стремительно распространяться.



Напомним, ещё неделю назад министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что новосибирскую клиническую больницу №11 переоборудуют под госпиталь для больных коронавирусом. На базе медицинского учреждения планируют создать 800 мест, которые могут пригодиться в случае развития самого неблагоприятного сценария. Сейчас эта больница пациентов временно не принимает.

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«Там проходит выписка пациентов, которые находятся на долечивании в данный момент. Полюс мы формируем перераспределение между медицинскими учреждениями – это тоже нужно понимать: количество требуется по протоколу очень большое, - сообщил Константин Хальзов. - Плюс мы ожидаем сегодня поставки закупок. То, что мы сняли с резервного фонда – уже привезли. Работа проводится каждодневная и ежеминутная. Заканчиваем выписку и сразу начинаем оборудовать госпиталь».

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На данный момент распространение коронавируса в Новосибирской области в среднем идёт темпами: один человек в день. Если эту динамику удастся сохранить, то это позволит избежать неблагоприятных сценариев.

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«Прогнозов мы никаких не даём, потому что мы смотрим на всю страну, что происходит: везде ситуация абсолютно разная, поэтому я не зря сказал о том, что у нас есть шанс… Ко всем обращаюсь для того, чтобы минимизировать все возможные риски заражения уже внутри нашего города, оставаться дома», - добавил министр здравоохранения региона.