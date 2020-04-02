Пассажиров из рейса Тайланд поместили в обсерватор в Новосибирске

Новосибирская область выполняет постановление Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19. Тем, кто возвращается в Россию, теперь необходимо организовать изоляцию и медицинское наблюдение в обсерваторах.

190 пассажиров рейса, прибывшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока (Таиланд), разместили в новосибирских оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов. Там, под медицинским наблюдением, они проведут 14 дней, пока не закончится инкубационный период. Объекты находятся под охраной для соблюдения условий карантина.

Для всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в аэропорт Толмачево.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, расширен список тех, для кого обязательно тестирование на COVID-19. Теперь лабораторные обследования будут делать людям старше 65 лет с респираторными симптомами; медикам, у которых есть риск инфицирования коронавирусом на рабочем месте, – раз в неделю или, при появлении симптомов, немедленно. А также тем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания, включая персонал: в домах-интернатах, кадетских корпусах, учебно-воспитательных учреждениях и учреждениях службы исполнения наказаний – если у них появятся симптомы ОРВИ.

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведется плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

16 марта распоряжение №44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области подписал Губернатор Андрей Травников.

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

31 марта глава региона подписал постановление №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств».

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку.

Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.