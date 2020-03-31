На базе СО РАН создали межведомственную рабочую группу по коронавирусу. Она рассмотрела варианты препаратов для борьбы с Covid-19.

Это первая и пока единственная межведомственная рабочая группа при Российской академии наук по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Межведомственная рабочая группа объединит усилия ученых, врачей (вирусологов, эпидемиологов, пульмонологов), институтов развития, инновационного бизнеса, образовательных институтов и представителей власти.

Направлениями для работы МРГ станут продуктовые и технологические решения, математическое и социально-экономическое моделирование и прогнозирование, которое позволит заранее просчитывать эффективность мер и необходимость их внедрения на конкретной территории, в зависимости от вариантов эпидемиологических сценариев.

Как сказал руководитель МРГ, заместитель председателя Сибирского отделения РАН Михаила Воеводы, необходимость создания такого органа назрела давно.