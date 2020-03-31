На базе СО РАН создали межведомственную рабочую группу по коронавирусу. Она рассмотрела варианты препаратов для борьбы с Covid-19.
Это первая и пока единственная межведомственная рабочая группа при Российской академии наук по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
Межведомственная рабочая группа объединит усилия ученых, врачей (вирусологов, эпидемиологов, пульмонологов), институтов развития, инновационного бизнеса, образовательных институтов и представителей власти.
Направлениями для работы МРГ станут продуктовые и технологические решения, математическое и социально-экономическое моделирование и прогнозирование, которое позволит заранее просчитывать эффективность мер и необходимость их внедрения на конкретной территории, в зависимости от вариантов эпидемиологических сценариев.
Как сказал руководитель МРГ, заместитель председателя Сибирского отделения РАН Михаила Воеводы, необходимость создания такого органа назрела давно.
В рамках заседания сформирован первый пакет разработок, который может быть подвергнут ускоренному трансферу в промышленность. При выделении необходимых средств и административном содействии в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН в ближайшее время могут начать серийно выпускать медицинские маски с инновационным материалом (мельтаблаун с напылением из наночастиц биоактивного серебра), который прошел испытания Роспотребнадзора.
В ходе испытаний выяснилось, что инновационный материал выступает непреодолимым барьером как для вирусов, так и для бактерий, не просто задерживая, а полностью убивая инфекцию. Также он обладает способностями к самоочищению и пригоден для длительного использования (до 10 часов постоянного ношения), после перерыва в 10-12 часов может быть использован снова без потери эффективности.
Сейчас в Институте химии работает опытная установка малой производительности. Для перехода на серийное производство требуется создание промышленной линии. Стоимость пилотной установки составляет около 15 млн руб., ее производителем может стать Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН.
Срок создания технологической линии, способной производить уникальный материал в промышленных объемах — несколько месяцев от начала финансирования. Научный коллектив надеется, что технология будет поддержана из выделенных правительством РФ средств в рамках распоряжения от 21 марта 2020 г. № 704-р, выпущенного в целях оперативного решения критически важных и приоритетных задач по созданию, расширению или модернизации промышленных производств, направленных на выпуск продукции, препятствующей распространению коронавируса.
Вторым эффективным средством, препятствующим распространению вирусной инфекции и снижению ее патогенности, может стать РНК-вакцина широкого профиля (формирующая высокий заблаговременный иммунный ответ в размере 80-90% при стандартном 10%-ном).
В отличие от традиционных вакцин, РНК- и ДНК-вакцины содержат не вирусные белки, а гены, кодирующие основные вирусные белки. Введение такой вакцины приводит к синтезу белков вируса, на которые должна реагировать иммунная система и вырабатывать иммунитет против этих белков. Подобный препарат создан компанией «НПО «Сиббиовет» и прошел уже несколько испытаний, показав высокую эффективность в отношении всей группы РНК-вирусов, включая коронавирусы, а также в отношении вируса герпеса. Сейчас сертифицирован как ветпрепарат, но после дополнительных проверок может получить статус лекарственного, рекомендованного для профилактики и терапии коронавирусных инфекций у человека.
Препарат «Виталанг-2» — дженерик нового поколения по отношению к ранее выпускаемому лекарственному препарату «Ридостин», разработанному еще в СССР для комплексной профилактики РНК-вирусов, и снятому с производства после 2000 года. «Ридостин» был индуктором интерферона, действующее начало которого, двуспиральная РНК, при введении в организм индуцирует образование эндогенных интерферонов, которые на внутриклеточном уровне подавляют репродукцию вирусов и развитие внутриклеточных микроорганизмов и таким образом препятствуют развитию инфекционного процесса.
«Ридостин» на системном уровне стимулировал фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов, обладая противовирусными, антихламидийными свойствами, действуя на Т- и В- клеточное звено, активируя натуральные киллеры и повышая общую устойчивость к инфекциям.
Проект может стать одним из первых, прошедших по «технологическому лифту» для ускоренно внедряемых технологий, призванных решить сверхзадачу — победить новый коронавирус.
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