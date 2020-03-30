В прошлом году 2ГИС исполнилось 20 лет, и безусловно, за это время компания пережила не один кризис. В сложных ситуациях самое главное – сохранять спокойствие и холодную голову.
И уже сейчас мы видим, как сильно эти три недели объединили команду. И это еще один положительный момент кризиса.
Мы понимаем, как важно, чтобы карта и справочник 2ГИС работали для пользователей в привычном режиме. Сервис является важным каналом коммуникаций между жителями городов и бизнесами.
Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы компания могла выполнять свои обязательства перед сотрудниками и клиентами. Любой кризис — это возможность стать лучше и сильнее. Уже сейчас по некоторым нашим проектам мы начали внедрять то, до чего раньше не доходили руки. Новые условия заставляют нас быстрее реагировать и принимать решения.
Мы начали переход на удалённый формат работы ещё с 16 марта. И в принципе наши процессы выстроены таким образом, чтобы быть эффективными без привязки к офису.
Сейчас самое главное - не паниковать и воспринимать нынешнее состояние как ресурсное. Выделите свои преимущества, переориентируйте их с учётом новых вводных. Я знаю, что многие предприятия смогли довольно быстро сориентироваться: начали выпускать новые для себя товары, организовали доставку, перевели свои курсы, обучение в онлайн… И еще очень важно помогать друг другу, и особенно тем, кто никак не справится без нашей поддержки, например, благотворительные фонды.
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