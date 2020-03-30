В прошлом году 2ГИС исполнилось 20 лет, и безусловно, за это время компания пережила не один кризис. В сложных ситуациях самое главное – сохранять спокойствие и холодную голову.

И уже сейчас мы видим, как сильно эти три недели объединили команду. И это еще один положительный момент кризиса.