Новогодний городок перед Оперным театром не будет работать до утра 31 декабря

Именно там состоится праздничный салют — Театральный сквер не сможет вместить в себя всех желающих встретить Новый год. Анна Терешкова объяснила: «В этом году мы хотим, чтобы эта часть была более семейная, спокойная, классическая. Чтобы здесь больше звучал «Щелкунчик», чем современная музыка. Поэтому, если горожане хотят активно провести, в том числе,Новый год, у нас будет работать активная площадка на Михайловской набережной. Если вы хотите попрыгать, потанцевать со своими друзьями всю ночь — никто не будет мешать, а здесь все-таки живут люди, поэтому не сможем здесь Новый год праздновать до утра». Площадка на Михайловской набережной откроется на следующей неделе. Там можно будет запускать петарды и фейерверки, покататься на огромном катке и увидеть новогоднее обращение Президента.