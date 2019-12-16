Новый совет по охране памятников рассмотрит вопрос сохранения Дома Янки Дягилевой и школы № 54

В состав совета вошли различные деятели архитектуры, культуры, бизнеса, председателем единогласно был избран Константин Голодяев, заместителем стала Татьяна Тайченачева.

«Общественный совет открыт к сотрудничеству и внимательно рассмотрит все предложения горожан как по сохранению уже действующих объектов культурного наследия, так и пожелания по приданию охранного статуса зданиям, пока его не имеющего. Например, вам кажется, что какой-либо дом очень значим для Новосибирска и его можно признать памятником — пожалуйста, обращайтесь к нам, мы соберем экспертные мнения, изучим общественное мнение, все обсудим и вынесем рекомендации инспекции», — заверил Голодяев. Предложения можно отправить на электронную почту Музея Новосибирска (muzgor@mail.ru) с пометкой «Общественный совет по ОКН».

В ближайшее время членами совета рассмотрят вопросы сохранения и постановки на учет таких резонансных городских объектов, как оперный театр и школа № 54, дом Янки Дягилевой, старинные дома по адресам Инская, 7 и 19, Фабричная, 17, Военный городок, Красная горка и других.