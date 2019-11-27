Новосибирский жилой комплекс стал единственным за Уралом лауреатом международной премии по архитектуре

Заявки на престижную международную премию в области дизайна, архитектуры и недвижимости Best for Life Design – 2019 отправили крупнейшие российские и мировые компании. Лауреатами премии в номинации «Девелопмент и архитектура» стали жилые комплексы Москвы, Санкт-Петербурга, Батуми и Минска, но новосибирская компания «Сибирь Девелопмент» — единственный победитель за Уралом.

ЖК Prime House — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Новосибирска, на пересечении улиц Нарымской, Сибирской и Советской. Пять первых этажей здания отводятся под офисы, что позволяет жить и работать в одном месте. Свободные планировки, большой выбор площадей от студий до двухуровневых квартир и пентхаусов, панорамные окна с великолепным видом на оба берега Оби, лаундж-бар, круглосуточная консьерж-служба — только некоторые преимущества жизни в комплексе. На территории Prime House есть наземная, подземная и гостевая парковки. Особым украшением жилого комплекса стал воссозданный на месте легендарного исторического городского сада сквер Альгамбра с арт-объектами, исторической выставкой и обилием зелени.