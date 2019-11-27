Жилой комплекс премиум-класса Prime House, получивший высшую награду в Милане, находится в самом центре Новосибирска.
Новосибирский жилой комплекс стал единственным за Уралом лауреатом международной премии по архитектуре
Заявки на престижную международную премию в области дизайна, архитектуры и недвижимости Best for Life Design – 2019 отправили крупнейшие российские и мировые компании. Лауреатами премии в номинации «Девелопмент и архитектура» стали жилые комплексы Москвы, Санкт-Петербурга, Батуми и Минска, но новосибирская компания «Сибирь Девелопмент» — единственный победитель за Уралом.
ЖК Prime House — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Новосибирска, на пересечении улиц Нарымской, Сибирской и Советской. Пять первых этажей здания отводятся под офисы, что позволяет жить и работать в одном месте. Свободные планировки, большой выбор площадей от студий до двухуровневых квартир и пентхаусов, панорамные окна с великолепным видом на оба берега Оби, лаундж-бар, круглосуточная консьерж-служба — только некоторые преимущества жизни в комплексе. На территории Prime House есть наземная, подземная и гостевая парковки. Особым украшением жилого комплекса стал воссозданный на месте легендарного исторического городского сада сквер Альгамбра с арт-объектами, исторической выставкой и обилием зелени.
«Мы рады, что наш проект, в который мы вложили столько сил, работы, в том числе и концептуально, воссоздавая традиции города и переводя их в реалии XXI века, был замечен на международном уровне. Теперь мы надеемся, что наши жители также будут счастливы жить и работать в Prime House, разделяя с нами гордость за эту награду», — поделился «Сибирь Девелопмент» генеральный директор Игорь Панфилов.
ЖК Prime House:
ул. Советская, 71 стр.
офис продаж компании «Сибирь Девелопмент»:
Красный проспект, 200, оф. 1110
тел. +7 (383) 249-25-01
прайм-хаус.рф
расписание экскурсий: пн–пт – в 12:00, сб – с 10:00 до 12:00 (запись на субботу ведется в рабочие дни)
Застройщик — ООО «Квадратный МЭТР». Проектная декларация на сайте прайм-хаус.рф.
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