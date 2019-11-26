В Новосибирске снова подорожает проезд на общественном транспорте

Мэрия Новосибирска заявила в ходатайстве об увеличении стоимости, что уже через пятнадцать лет инвентарный парк придёт в негодность.Увеличение тарифов власти объясняют тем, что в городе требуется реконструкция и замена более пятидесяти километров трамвайных путей (примерно 40% их протяженности), а подвижные составы метро изношены. Стоимость проезда в автобусе составит двадцать четыре рубля, в метро — двадцать пять рублей, а в трамваях — двадцать три рубля. Заседание областного департамента по тарифам прошло 25 ноября.