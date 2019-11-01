Новосибирский режиссер представит премьеру фильма о фронтовиках

В год начала войны из двух сел Верх-Сузунского сельского совета ушли на фронт четыреста сорок четыре человека, из которых двести шестьдесят в последствии погибнут и не вернутся. На весь период борьбы с немецкими захватчиками в селах оставались женщины, дети и старики. Они трудились, как и прежде, на полях и фермах, не сокращая производства. На фронт, помимо основных продуктов, отправляли и рыбу, и мед, выращивали для фронтовиков табак, наладили производство лыж. Люди ждали своих земляков, не взирая на похоронки.

В фильме Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка» современники рассказали о своих отцах, дедах, бабушках и прабабушках. Благодаря сельским энтузиастам удалось увидеть фотографии военных лет, увидеть, как жили в те времена сибиряки и прочувствовать дух, объединявший людей.

Показ состоится 7 ноября в 16:30 в кинозале «Синема» по адресу ул. Каинская, 4