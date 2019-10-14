Авторское кино и смелые эксперименты: «Победа» открывает Фестиваль американского кино

Фильм открытия этого года — «Арахисовый сокол» с Шайа ЛаБафом, Дакотой Джонсон и Заком Готтзагеном. Главный герой отправляется с новым другом в незабываемое путешествие. Только вот другу не хватает крупной суммы денег, из-за которой за ним охотятся головорезы.

16 октября зрителей ждет «Прощание» — смешная и вдохновляющая история о девочке Билли, которая приезжает в отчий дом в Китай, где семья устраивает свадьбу внука, чтобы скрыть от бабушки ее диагноз.

18 октября «Амфест» представит сразу два фильма: «Звук тишины» и «Настоящая американка». Первый — самый поэтичный фильм программы. Главный герой — представитель одной из самых необычных профессий в мире. Он настройщик звука, специалист по саунду в квартирах. Его новой клиенткой становится девушка, только что приехавшая из Огайо и страдающая синдромом хронической усталости. «Настоящая американка» — короткометражка белорусского сценариста и режиссера Дарьи Жук. Приехавшая по обмену студентка из бывшего Советского Союза живет в американской семье. В день своего семнадцатилетия, она попадает в ряд неудобных ситуаций.

Mic — короткометражка Йоргоса Лантимоса прямиком с фестиваля в Локарно, лаконичный сюрреалистический триллер мастера тревожных и саркастичных фантасмагорий.

«Ода к радости» — тонкая и смешная история об опасности сильных чувств с Мартином Фриманом. Главный герой падает в обморок всякий раз, когда испытывает любые (особенно положительные) сильные эмоции. Он встречает девушку мечты, перед которой не может устоять в прямом смысле этого слова.