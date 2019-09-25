Новосибирский документалист получил приз на кинофестивале «Соль Земли»

В фестивале «Соль Земли» Борис Травкин участвовал уже в восьмой раз. До этого ему доводилось дважды быть членом жюри фестиваля и номинантом со своими кинокартинами «Деревенские паровозы» (2011), «Два дурака, которые совсем не дураки» (2014), «Замороженное время» (2014), за которые режиссер получил главные призы в разных номинациях. На этот раз новосибирский документалист получил награду за «Многолетний подвижнический труд в кино, честь и достоинство в профессии». На счету Травкина более ста фильмов за пятьдесят шесть лет работы.