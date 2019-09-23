Новосибирская танцовщица прошла в шестой сезон шоу «Танцы»

Эфир кастинга в Красноярске, в котором можно увидеть Ксению Жукову, вышел 21 сентября. «Хочется показать, что есть именно перформативное искусство, которое отличается от чисто танцевального. Всё твоё тело — это твой инструмент. В том числе твои эмоции, в том числе твои волосы, пальцы рук. И это всё в совокупности помогает делать что-то», — объяснила танцовщица в ролике перед выступлением.

Несмотря на сомнения судей, певица Елена Темникова подарила девушке «счастливый билет» в проект: «Егор сказал, что я глас народа. А знаете, что он вам хочет сказать? Я не знаю. Может быть, когда-нибудь вам в жизни это точно пригодится. Вы в танцах».



