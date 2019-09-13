Документальные фильмы от российских и зарубежных режиссеров покажут в «Победе»

Среди них – голландская хроника 30-х годов, о которой расскажет старший куратор Нидерландского музея кино «EYE» Марк Пол Мейер. Фильм о своем знаменитом отце, режиссере Питере Бруке представит сын, пошедший по его стопам, Саймон Брук. Киновед и историк кино Николай Изволов расскажет о восстановлении первого фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции», а итальянский режиссёр Томмазо Моттола раскроет путь норвежской Анны Карениной. Также на фестивале пройдут встречи с отечественными режиссёрами Галиной Адамович, Сергеем Головецким, Павлом Головкиным, которые будет курировать Элла Давлетшина, основатель и директор «Встреч в Сибири». Полная программа показов – на сайте «Победы».

