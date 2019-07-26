«Бойцовский клуб», «Паваротти» и триллер в стиле Хичкока: что посмотреть в «Победе» на выходных

Если Вы любите стиль великого Альфреда Хичкока, сможете оценить новый захватывающий психологический триллер «Материнский инстинкт», воссоздающий неповторимую эпоху 60-ых на фоне разворачивающейся драмы. Алиса и Селин — лучшие друзья, как и их сыновья Максим и Тео. Их союз нерушим до тех пор, пока не случилась трагическая авария. Дружба сменилась обвинениями, а гармония — постоянным подозрением.

Лучано Паваротти проделал долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории. Он собирал до полумиллиона зрителей, дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса и до сих пор символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше. Почти двухчасовой документальный фильм Рона Ховарда покажет множество архивных видео из домашней коллекции семьи Паваротти и новые, специально снятые, интервью с людьми, которые работали с ним и хорошо его знали.

В честь двадцатилетнего юбилея компания «Иноекино» вернула на большие экраны культовую классику 90-х: провокационный, возмутительный и брутальный фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».

Рассказчик — «белый воротничок» и типичный потребитель в тисках капиталистической системы — страдает хронической бессонницей и мается от скуки в своей монотонной и пустой жизни. Но однажды он встречает харизматичного продавца мылом Тайлера Дердена, который становится идеалом для Рассказчика. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Вместе они основывают Бойцовский клуб, в котором по субботам собираются вместе с другими мужчинами, чтобы от души поколотить друг друга: боль от ударов и вкус крови возвращают их к жизни. Но Рассказчик и не догадывается, чем это всё обернется...



