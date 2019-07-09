«Победа» организует благотворительный показ аниме

Лауреат «Золотой Маски» нуждается в дорогостоящем лечении от тяжелого заболевания. Большая часть суммы уже собрана, но не вся. 9 июля в 18:45 «Победа» проведет специальный показ аниме «Принцесса Мононоке».

Юный принц Аситака, убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел. И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Аситаки.