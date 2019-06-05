Новосибирская школьница сняла лучший в Европе мультфильм

Всего на конкурсе в Вараждине и Риеке было показано сто шестьдесят два анимационных ролика из семидесяти стран, а общее число заявок в этом году составило восемьсот тридцать шесть. Новосибирская школьница победила в категории «автор моложе десяти лет» с анимацией «Проблемы солнечной системы или тайна проблем черной дыры», который сняли в студии «Мультиплан» при Большом новосибирском планетарии. Воплотить идею восьмилетней Полины помогла команда из одиннадцати детей. Международный фестиваль детских и юношеских анимационных фильмов VAFI & RAFI проводится с 1986 года.