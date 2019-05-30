Он подарил женщинам смокинг, стиль милитари и сексуальность в одежде — но в фильме «Величайший кутюрье» зрители увидят Ива Сен-Лорана совсем другим. Коллега и партнер кутюрье Пьер Берже требовал показать весь отснятый материал до выхода картины, но режиссер Оливье Мейру отказался — он понимал, что увидев фильм, Берже не согласится показывать его широкой публике. Так и получилось: партнер модельера добился судебного запрета на выпуск картины. В 2015-м Пьер Берже все же посмотрел фильм и одобрил публикацию, а через год после его смерти документальный фильм можно увидеть в кинотеатрах. В нем Ив Сен-Лоран предстает таким, каким в последние годы жизни его могли видеть только приближенные, а отношения с музами бренда YSL и мастерами ателье показаны совсем в ином свете, чем ожидают поклонники бренда.

Оливье Мейру лично представит предпремьерный показ фильма «Величайший кутюрье» 4 июня в 18:30 в Большом зале «Победы».