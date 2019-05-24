Модерн, андеграунд, драйв: что смотреть на 11-м Фестивале немецкого кино

В программе этого года — восемь новых кинолент, зарекомендовавших себя на престижных международных кинофестивалях.

Зрителей ждут премьеры: на открытии Фестиваля 28 мая впервые покажут эпическую киноленту Йоахима А. Ланга «Мэкки-Нож: Трехгрошовый фильм Бертольда Брехта», а 1 июня — новый фильм Андреаса Дрезена о культовом восточногерманском барде «Гундерманн». Также пройдет эксклюзивный предпремьерный показ работы мастера берлинской киношколы Ульриха Келера «В моей комнате». Отважных зрителей, готовых к сложным впечатлениям, приглашаем на российскую премьеру триллера Фатиха Акина «Золотая перчатка», ставшего скандалом Берлинского кинофестиваля. Для смелых зрителей, готовых к сложным впечатлениям, «Победа» приготовила триллер Фатиха Акина «Золотая перчатка», ставшего скандалом Берлинского кинофестиваля. Вместе с невинной «Викторией» предстоит захватывающий хардкорный тур по летнему Берлину, «Герберт» перенесет в андерграундный мир лейпцигского боксера и рэкетира, а «Чистильщики» раскроет секреты теневой цифровой экономики в фильме.

В День защиты детей зрителей ждет африканское путешествие в невероятно трогательном фильме «Супа Модо». До показа детей ждет интерактивная программа от Гете-Института, а после показа — обсуждение с профессиональным модератором.

Для постоянных зрителей «Победа» приготовила бонус: при единовременной покупке в кассах пяти билетов на фестивальные фильмы первые пятьдесят покупателей получат в подарок фирменные сумки фестиваля.