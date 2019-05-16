«Победа» раскрывает тонкости французского стиля жизни

Биографическая музыкальная драма «Барбара» раскроет изнанку киноремесла, а драмеди «Пациенты», действие которой разворачивается, как не трудно догадаться, в клинике, покажет восстановление и излечение, причём не столько телесное, сколько душевное.

Героиня одноименного фильма Бекассин, дочь скромных бретонских фермеров, мечтает уехать в Париж — но становится няней маленькой Лулот в замке маркизы. Кажется, что все герои уже в кадре, однако для захватывающего сюжета не хватает случайного проходимца, оказавшегося в замке. «Ревнивая» расскажет о непростых отношениях матери с дочерью, друзьями и соседями, а историческая драма «Боль» вернет в июнь 1944 года, во Францию времен немецкой оккупации.

«Первый сеанс»— единственный документальный фильм фестиваля, в котором французский психоаналитик и кинематографист Жерар Миллер рассказывает, что происходит в кабинете психоаналитика на самом деле. Герои фильма — обычные люди и публичные персоны, которые делятся опытом своего первого визита к психоаналитику. Известный телеведущий Марк Оливье Фожель, актёр Жак Вебер, экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози, известный модельер Карл Лагерфельд и другие рассказывают, как они решились на сеанс и что изменилось после него. После фильма зрителей ждёт диалог с одним из четырёх психоаналитиков, доктором Луисом Солано, практикующим в Париже.

В Белой галерее будет работать выставка плакатов современных мастеров французского графического дизайна.