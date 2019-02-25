«Победа» впервые представит фестиваль «Современное кино Китая»

В программе с 26 февраля по 3 марта — шесть знаковых фильмов ведущих современных режиссёров, относящихся к эпохам «шестого поколения китайского кинематографа» и «нового китайского кино».

Фильмом открытия станет картина-сенсация «Пепел — самый чистый белый» режиссёра Цзя Чжанкэ, ставший в 2018 году номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля — динамичная лента о любви танцовщицы к местному гангстеру.

«Овдовевшая ведьма» (Цай Чэнцзе) — мрачная сатира в жанре фэнтэзи, победитель международного кинофестиваля в Роттердаме. «Ребро» (Чжан Вэй) — драматическая картина о сложном положении трансгендеров в стране с консервативными взглядами на свободу половой самоидентификации.

Кульминацией программы станет тибетская картина «Дзинпа», снятая на горном хребте Кукушили, сценарий которой в 2018 году стал победителем программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. В фестивальной афише криминальная драма «Прах» режиссёра Ли Сяофэня, снятая в стилистике азиатского неонуара. Закроет фестиваль, пожалуй, самый нашумевший фильм из вышедших в Китае в последние годы – «Слон сидит спокойно».