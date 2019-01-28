«Победа» покажет итальянскую версию «Дьявол носит Prada»

«Стажёр» — новый взгляд на правила выживания на работе. Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату и делает для него всё, что тот пожелает, пока шеф не просит ещё об одной услуге слишком личного свойства…

Новосибирским зрителям комедию «Стажёр» представит почётный гость фестиваля RIFF, руководитель отдела образования Генерального консульства Италии в Москве — господин Джузеппе Ло Порто. Он также примет участие в открытом уроке итальянского языка, который будет организован школой итальянского языка «Tre scalini» в конференц-зале «Победы» в тот же день. Речь пойдёт о мифах и стереотипах, связанных с Италией. Вместе с преподавателями и студентами школы «Tre scalini» и нашим гостем Джузеппе Ло Порто обсудим, какие из популярных легенд об Италии имеют право на существование, а о каких давно пора забыть. Не упустите случай попрактиковаться в языке и уникальный шанс задать вопросы не просто носителю языка, но эксперту в вопросах образования.



Вход на урок свободный. Необходима регистрация