Музей документального кино бесплатно покажет новые киножурналы

Зрители увидят кадры со вскрытия капсул времени, день города, авиашоу в Мочище, приезд правнучки основателя города.

Премьерный показ новых выпусков киножурнала «Сибирь на экране» пройдет 19 января в кинозале «Синема». В них запечатлены события Новосибирска и Сибири, происходившие в 2018 году. В кадре – празднование 125-летия Новосибирска, приезд в Новосибирск правнучки одного из основателей Новосибирска – Григория Моисеевича Будагова, вскрытие и закладка капсул времени к 100-летию Комсомола, очерк о Герое Советского Союза Александре Яковлевиче Анцупове, яркие и впечатляющие съемки авиашоу в Мочище и многое другое.

После показа состоится встреча с режиссерами новых выпусков – Эллой Давлетшиной и Станиславом Шубертом, а также другими участниками съемочной группы, на которой зрители смогут обсудить будущее кинолетописи Новосибирска.

Кинопоказ и встреча пройдет 16 января в 19:00 по адресу ул. Каинская, 4, кинозал «Синема». Справки по телефону: 223-72-35. Вход свободный!