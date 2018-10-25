«Победа» отпразднует восьмидесятилетие Алексея Германа-старшего

С 9 по 12 ноября мы увидим четыре из шести существующих художественных фильмов режиссера.

Ретроспектива откроется фильмом «Мой друг Иван Лапшин», снятым в 1976 году по мотивам повестей отца режиссёра, писателя Юрия Германа. У новосибирской публики есть отдельный повод любить эту картину: в заглавной роли снялся актёр Андрей Болтнев, в те годы актер «Красного факела». «Делать из Болтнева главного героя надо было незаметно. Я понимал, что он — герой, я тащил на первый план человека из Красной книги. Человека, который не дожил. Человека, которого убили. Я делал это по-разному: то газетой его прикрывал, то оркестр со Сталиным пускал», — вспоминал режиссёр.

Работа над картиной «Трудно быть Богом», которую покажут 10 ноября, заняла более тринадцати лет и была закончена уже после смерти Алексея Германа его сыном Алексеем Германом-младшим и женой и постоянным соавтором Светланой Кармалитой.

«Впервые замысел этого фильма возник у Алексея Германа еще в 1968 году, и это, конечно, была экранизация. Сценарий писали Алеша и братья Стругацкие, и это была фантастическая история, в финале которой ученые со счастливой Земли садились в космолет, чтобы лететь изучать другие цивилизации. После ввода советских танков в Чехословакию в августе 1968 года съемки фильма о том, как исправлять чужую историю и цивилизацию, стали невозможны. Когда мы вернулись к этому сюжету в начале XXI века, цензурные соображения были уже не важны. Стало понятно, что никакой идиллии, свободы и братства на Земле нет. Так что мы с Лешей писали новый сценарий о том, что такое цивилизация, какими путями она идет и что происходит с историческим развитием Земли», — вспоминала Светлана Кармалита в интервью «Континенту Сибирь».

Картина «Проверка на дорогах» 1986 года, которая изначально снималась как вестерн, будет показана 11 ноября. Также в воскресенье состоится премьера документального фильма «Мастерская» Сергея Карандашова, посвящённый истории мастерской дебютов экспериментального фильма Германа и Кармалиты (Студия ПиЭФ).

Завершит программу 12 ноября ранний фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны» по повести Константина Симонова с Юрием Никулиным, Людмилой Гурченко и Алексеем Петренко в главных ролях.