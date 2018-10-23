Будет по-настоящему страшно: «Победа» покажет классику «хоррора»

С 26 по 28 октября вспомним три культовых фильма ужасов.

Откроет показ кроваво-красная сказка «Суспирия» от гения итальянского хоррора Дарио Ардженто, основанная на реальной истории жены Ардженто Дарио Николди, чья бабушка в пятнадцать лет сбежала из частной музыкальной школы, где помимо игры на фортепиано учеников знакомили с законами черной магии. Юная американка Сюзи поступает в закрытую балетную школу-пансион во Фрайбурге. Там по ночам в спальнях слышно чье-то громкое хриплое дыхание, коридоры меняют свое направление, и главное — происходят жестокие убийства, тайну которых тщательно оберегают молчаливые смотрительницы и доктора.

27 октября зрители увидят «Изгоняющего дьявола» — фильм с десятью номинациями на «Оскар».Крис МакНил, успешная актриса, замечает, что с ее двенадцатилетней дочерью Риган что-то не так. Ее преследуют странные приступы, во время которых девочка говорит мужским голосом, становится злобной и агрессивной. После полного осмотра врачи не находят никаких аномалий, но девочке становится все хуже и хуже. Тогда Крис решает обратиться к священнику, готовому провести обряд экзорцизма.

Последним фильмом программы станет параноидальный кошмар от Романа Полански «Ребенок Розмари». Розмари и Гай Вудхаузы переезжают в новую квартиру на Манхэттене и знакомятся со своими новыми соседями — пожилой парой по фамилии Кастевет. На первый взгляд, они кажутся очень заботливыми и милыми, но скоро их забота переходит в навязчивость. Девушку преследуют пугающие видения и подозрения, жуткие сны и необычные боли. Через некоторое время она узнает, что беременна, но радость от этой новости быстро испаряется вместе с уверенностью в собственной безопасности.

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