«Победа» покажет лучшие фильмы Милоша Формана

Милош Форман — один из самых известных режиссёров своего поколения и двукратный лауреат премии «Оскар». Славу он приобрел во время чехословацкой Новой волны, а в конце 60-х покорил Голливуд, снимая в самых разных жанрах и стилях. «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей» удостоились груды «Оскаров», «Отрыв» получил Гран-при жюри в Каннах, «Народ против Ларри Флинта» — «Золотого медведя» в Берлине. Для советской интеллигенции в конце 80-х он стал кумиром, и понятно почему: человек из зажатой соцстраны рванулся на железный занавес, пробил его, ворвался в Голливуд с его огромными возможностями, и реализовал себя в полной мере.

Смотрим в «Победе» лучшие фильмы:

12 октября – «Пролетая над гнездом кукушки»;

13 октября – «Амадей»;

14 октября – «Волосы».