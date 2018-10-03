Новосибирский фильм о няне получил приз Каннского фестиваля

Документальная картина режиссёра Ирека Ибатулина и благотворительного фонда «Солнечный город» завоевала Серебряного Дельфина на Каннском фестивале корпоративного кино.

Короткометражный документальный фильм «Здравствуйте» рассказывает историю няни, которая каждый день приезжает в больницу, чтобы позаботиться об одиноких малышах. Галина Дмитриевна знает, что им намного проще выздоравливать, если их любят — берут на руки, обнимают, заплетают косы, играют и разговаривают, и действительно любит этих детей, как своих. Его премьера состоялась в апреле. «Для нас в этой победе важна не статуэтка, важно даже не признание. Для нас важно то, что историю простой няни, которая помогает детям, увидели, поняли и прочувствовали. Погордимся же этим немного — и вперед к новым свершениям!» — поделились в благотворительном фонде «Солнечный город».