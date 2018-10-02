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В Новосибирске покажут российское молодежное кино

XI Фестиваль Russian Elementary Cinema [REC] пройдёт с 5 по 11 октября.

Программа этого ода рассчитана в первую очередь на молодое профессиональное киносообщество Новосибирска и Сибирского региона — Сценарная лаборатория, Кинолектории ВГИК, мастер-классы, встречи с известными кинематографистами и насыщенная конкурсная программа дебютного кино со всей России. С публичными лекциями выступят ведущие преподаватели Всероссийского института кинематографии имени С. А. Герасимова — Кирилл Разлогов, Алексей Беззубиков и Нина Кочеляева. Во время открытой дискуссии «Границы дозволенного в современной документалистике обсудят «треш-сериал как радикальная форма реализма в кино», как писать рецензии на фильмы, как снять кино за 99₽ и многое другое.

Вход на все мероприятия в рамках фестиваля свободный! Полная программа на сайте recfest.ru.

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Автор: Лидия Осинцева
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