Beat Film Festival объявил программу фестиваля Beat Weekend в Новосибирске

Генеральным партнером выступит Тинькофф Банк, благодаря которому Beat Weekend представит несколько новых инициатив. В программу этого года вошли шесть главных хитов московского Beat Film Festival 2018, героями которых стали художник Жан-Мишель Баския, британская певица M.I.A, группа Depeche Mode, банда девушек-скейтбордисток из Нью-Йорка, Инстаграм-блогеры и звезды независимого хип-хопа от Nas до Pusha T.



Откроет Beat Weekend в Новосибирске фильм «Матанги/Maйа/M.I.A» Стива Лавриджа — турбулентная история девочки из Шри-Ланки, проделавшей путь от лондонского гетто до суперзвезды, известной под именем M.I.A. Выпускница колледжа Сент-Мартинс, борец за права тамилов, к середине 2000-х певица стала поп-звездой планетарного масштаба. Режиссер мотался за Майей по всему свету, снимал концерты и эпизоды с семьей, чтобы в итоге превратить семь тысяч часов видео в полуторачасовой фильм и, главное, уловил суть: у ее бунтарства всегда были веские причины, а у затейливых психоделических нарядов — корни.



Еще один хит этого года — «Баския: взрыв реальности» (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat) посвящен художнику Жан-Мишелю Баския накануне его всеобщего признания и коммерческого успеха. Режиссеру Саре Драйвер удалось тонко передать атмосферу места и времени, в котором сформировался будущий арт-герой. Богемные вечеринки рубежа 70-80-х, первые масштабные хип-хоп-сборища и разбомбленные граффити поезда: Жан-Мишель — гость на каждой тусовке, создатель вернисажа в магазине одежды, граффитчик, пишущий на зданиях Нью-Йорка под псевдонимом SAMO, меломан и действительно бездомный. Он еще не знаком с Энди Уорхолом и пока не попал на обложку The New York Times, но уже обрел свой уникальный стиль и язык.

Skate Kitchen — рассказ об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток, которые носятся по улицам солнечного, переполненного Нью-Йорка, отвоевывают свое место в скейтпарках и доказывают, что могут кататься не хуже парней. У режиссера получилось не только показать субкультуру обитателей скейтпарков, но и драму о взрослении, дружбе и поиске себя. Фильм тепло приняли на фестивале «Сандэнс», а американские медиа охарактеризовали его как побратима «Девочек» Лены Данэм и «Деток» Ларри Кларка: их роднит интересное сочетание реального и вымышленного, автобиографичного и художественного. Подростковая жизнь с её нефальшивым драйвом стала идеальным сюжетом для молодёжного фильма с невероятным саундтреком от молодых инди-исполнителей ABRA, Khalid, and Kali Uchis.