Beat Film Festival объявил программу фестиваля Beat Weekend в Новосибирске
C 3 по 7 октября в кинотеатре «Победа» пройдет международный фестиваль документального кино о музыке и современной культуре.
Генеральным партнером выступит Тинькофф Банк, благодаря которому Beat Weekend представит несколько новых инициатив. В программу этого года вошли шесть главных хитов московского Beat Film Festival 2018, героями которых стали художник Жан-Мишель Баския, британская певица M.I.A, группа Depeche Mode, банда девушек-скейтбордисток из Нью-Йорка, Инстаграм-блогеры и звезды независимого хип-хопа от Nas до Pusha T.
Откроет Beat Weekend в Новосибирске фильм «Матанги/Maйа/M.I.A» Стива Лавриджа — турбулентная история девочки из Шри-Ланки, проделавшей путь от лондонского гетто до суперзвезды, известной под именем M.I.A. Выпускница колледжа Сент-Мартинс, борец за права тамилов, к середине 2000-х певица стала поп-звездой планетарного масштаба. Режиссер мотался за Майей по всему свету, снимал концерты и эпизоды с семьей, чтобы в итоге превратить семь тысяч часов видео в полуторачасовой фильм и, главное, уловил суть: у ее бунтарства всегда были веские причины, а у затейливых психоделических нарядов — корни.
Еще один хит этого года — «Баския: взрыв реальности» (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat) посвящен художнику Жан-Мишелю Баския накануне его всеобщего признания и коммерческого успеха. Режиссеру Саре Драйвер удалось тонко передать атмосферу места и времени, в котором сформировался будущий арт-герой. Богемные вечеринки рубежа 70-80-х, первые масштабные хип-хоп-сборища и разбомбленные граффити поезда: Жан-Мишель — гость на каждой тусовке, создатель вернисажа в магазине одежды, граффитчик, пишущий на зданиях Нью-Йорка под псевдонимом SAMO, меломан и действительно бездомный. Он еще не знаком с Энди Уорхолом и пока не попал на обложку The New York Times, но уже обрел свой уникальный стиль и язык.
Skate Kitchen — рассказ об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток, которые носятся по улицам солнечного, переполненного Нью-Йорка, отвоевывают свое место в скейтпарках и доказывают, что могут кататься не хуже парней. У режиссера получилось не только показать субкультуру обитателей скейтпарков, но и драму о взрослении, дружбе и поиске себя. Фильм тепло приняли на фестивале «Сандэнс», а американские медиа охарактеризовали его как побратима «Девочек» Лены Данэм и «Деток» Ларри Кларка: их роднит интересное сочетание реального и вымышленного, автобиографичного и художественного. Подростковая жизнь с её нефальшивым драйвом стала идеальным сюжетом для молодёжного фильма с невероятным саундтреком от молодых инди-исполнителей ABRA, Khalid, and Kali Uchis.
Depeche Mode: 101 великого американского режиссера Д.А. Пеннебейкера — культовый фильм про концерт, который Depeche Mode дали в Пасадене в 1988 году. Он стал 101-м в рамках их тура в поддержку альбома Music for the Masses — пластинки, после которой группа окончательно стала феноменом мирового масштаба. Но картина запоминается не только из-за музыки: в первую очередь, это увлекательное кино о том, как живут фанаты Depeche Mode во время многомесячного чеса своих кумиров; по сути, настоящее реалити-шоу, снятое за 15 лет до расцвета этого жанра.
Исследователь черной культуры Саша Дженкинс прославился фильмом «На стиле» о взаимном влиянии хип-хопа и уличной моды. В своей новой картине «Слово – закон» (Word Is Bond) он рассказывает, как в южном Бронксе зародился современный рэп, за несколько десятилетий превратившийся из маргинального жанра в мейнстрим. Но больше всего режиссера интересовала поэзия хип-хопа: в интервью он признался, что хотел показать, «насколько умны те, кто сочинил эти строчки», намекая на приглашенных в картину звезд. О хип-хопе в фильме рассуждают титаны Nas, Rakim and Big Daddy Kane и самые интересные молодые исполнители вроде Run The Jewels, Pusha T, Андерсона Пака и Винса Стейплса.
«Социальные животные» (Social Animals) Джонатана Грина рассказывают о камероцентричной молодежной культуре, власть и популярность в которой строится вокруг аккаунтов в Инстаграме. Режиссер не собирался обличать и проповедовать: в первую очередь, его интересуют персональные истории трех героев — безбашенного фотографа Хумзы, модели Кейлин и обычной студентки Эммы, — и роль Инстаграма в их жизнях. Успешный бизнес, способ увеличить социальный капитал, повод для травли — в разных контекстах одно и то же приложение может осчастливить или довести человека до слез. И никаких универсальных советов, как выжить в новую цифровую эру, быть не может.
Помимо основной программы в рамках Beat Weekend пройдут дискуссии и паблик-токи, тематически связанные с фильмами. Так, 4 октября перед показом фильма «Баския: взрыв реальности» состоится дискуссия художника Вячеслава Мизина, писателя Сергея Самойленко, фотографа Евгения Иванова и других экспертов, посвященная Жан-Мишелю Баския, его творчеству и схожим тенденциям в позднесоветском искусстве. 6 октября новосибирская команда девочек-скейтеров «Lama Crew» представит фильм Skate Kitchen, а после премьеры фильма «Социальные животные» пройдет встреча с топ-блогерами Новосибирска, которые обсудят, как интернет меняет отношение человека к себе и что такое личный бренд — маркетинговый ход или новая искренность.
Благодаря Тинькофф Банку на Beat Weekend впервые появится абонемент на показы всех фильмов фестиваля стоимостью в 1800 рублей. При оплате картой Тинькофф 20% от его стоимости вернется на счет клиенту в качестве кэшбэка. К абонементу в подарок прилагается фирменный мерч Beat Film Festival. Абонемент можно будет приобрести онлайн с 10 сентября по 1 октября.
Следите за новостями на официальной страничке фестиваля в ВКонтакте . Билеты на показы можно купить на сайте кинотеатра «Победа».
Расписание:
4 октября, четверг
19.30 Depeche mode 101
21.30 Word is Bond
5 октября, пятница
19.30 «Матанги/Maйа/M.I.A»
21:30 «Баския: взрыв реальности»
6 октября, суббота
19.00 Depeche mode 101 (повтор)
17.00 Skate Kitchen
19.00 «Социальные животные»
7 октября
17-00 «Матанги/Maйа/M.I.A» (повтор)
19-00 «Социальные животные» (повтор)
19-00 «Баския: взрыв реальности» (повтор)
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