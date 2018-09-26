Хлеба и зрелищ: Новосибирск ждет премьера фильма об иконе стиля Грейс Джонс.

В 2019-м году Beat Film Festival отметит свое десятилетие, по случаю которого уже сейчас запускает проект Beat 10 x Tinkoff, устраивая специальные события вокруг главных фильмов за всю историю фестиваля в шести российских городах. 3 октября «Победа» представит премьерный показ фильма «Грейс Джонс: Хлеб и зрелища» о легендарной американской певице, актрисе, модели и поп-иконе 80-х. Режиссер следует за героиней по всему свету: в Дублин, где Джонс специально для фильма исполняет легендарную Slave to the Rhythm, на съемки в Москву, где она танцует в клубе «Пропаганда» после своего концерта, и даже на Ямайку — родину певицы. Концертные выступления сопровождаются сменой умопомрачительных образов, костюмов и аксессуаров, страсть к которым и сделала Грейс иконой стиля. Перед фильмом мини-лекцию о певице и мире моды прочитает Катя Павелко, стилист, куратор направления «Мода» в Высшей Школе Экономики, в прошлом бессменный директор моды журнала Esquire.

На этом вечер не закончится — после показа зрители отправятся на фэшн-вечеринку в главный коктейльный бар города Friends, где за пульт встанет диджей, модель и одна из главных столичных модниц Даша Яструбицкая, к которой присоединится Катя Павелко.

Приобрести билет на премьеру фильма «Грейс Джонс: Хлеб и зрелища» можно на сайте kassir.ru. При оплате билетов картами Тинькофф 20% от их стоимости вернется на счет клиенту в качестве кэшбэка. Вход на вечеринку свободный, каждый предъявивший билет в кино получит в подарок коктейль Grace.

В основной программе Beat Weekend в Новосибирске — шесть главных хитов Beat Film Festival 2018 об актуальных героях и трендах современной культуры. На все фильмы программы можно приобрести единый билет — абонемент Beat x Tinkoff, который в этом году введен на фестивале впервые благодаря Тинькофф Банку. Стоимость абонемента — 1800 рублей, в подарок прилагается фирменный мерч Beat Film Festival. При оплате картой Тинькофф 20% от его стоимости вернется на счет клиенту в качестве кэшбэка. Приобрести абонемент можно онлайн по ссылке.

Полное расписание фестиваля Beat Weekend в Новосибирске смотрите по ссылке.

