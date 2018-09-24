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Очень страшное кино: Дмитрий Быков прочтет лекцию в «Победе»

Любимый многими лекторий «Кино+» возвращается с каникул 6 октября.

вым гостем «Победы» в новом сезоне станет поэт, писатель и публицист Дмитрий Быков. Он прочтёт лекцию о природе страшного в кино и литературе. Быков является биографом Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, лауреатом множества литературных премий и преподаёт русский язык и литературу, кроме того, он автор десятков книг, сборников стихов и статей в «Новой газете», «Собеседнике», постоянный лектор образовательного проекта «Прямая речь».

Проект «Кино+» является постоянной площадкой для бесед о вдохновении, идеях, людях, трендах и контекстах, в которых существует кино. Ведущие лекций — известные кинокритики, литераторы, режиссёры, сценаристы, журналисты, музыканты, художники, которым есть

что рассказать и которых интересно слушать.

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Автор: Лидия Осинцева
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