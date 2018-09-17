Новосибирск ждет Польская неделя

Начнет программу фильм «Холодная война» Павла Павликовского, получивший Каннскую ветвь за лучшую режиссерскую работу — драматичная любовная история на фоне социальных и политических событий послевоенной Европы. В тот же день пройдет вечер польского джаза в клубе «Ночь» от прославленного польского пианиста Адама Дуткевича.

Кроме музыки и кино гости фестиваля познакомятся с фотографией и кулинарией: выставка «Polska. Architecture» состоит из уникальных репортажных фотографий, эскизов и рисунков, знакомящих с избранными архитектурными строениями Польши в сопровождении специального архитектурного «рассказа» от писательницы Сильвии Хутник, а 24 сентября один из ведущих поваров Польши Яцек Макух представит особое национальное меню.

Фестиваль посетят два режиссера: Марта Прус и Кшиштоф Занусси, которые расскажут все о специфике создания фильма и выборе темы и разницей между «правдой жизни» и «правдой экрана».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Победы».