МиниФИЛЬМини: «Победа» покажет «молодое» кино

Картины из США, Европы и Азии были отобраны из более чем трех тысяч заявок. Два фильма посвящены женщинам: драма «Поддельный кункум» индийского режиссера и активистки Ремы Сенгупты рассказывает о девушке, которая пытается устроить свою жизнь в патриархальном индийском обществе, будучи разведенной, а американский «Не геройствуй», основанный на реальных событиях — о скучающей Лиззи, нашедшей отдушину в опасном увлечении – ограблениях. Размеренное существование героя фильма «Современное искусство» переворачивает произведение современного искусства, открывшее в нем нового человека, а жизнь главной героини фильма «Катастрофа» меняется после встречи с невестой сына, которая совсем не соответствует ее идеалу.

Фестиваль стартует 14 сентября, с полной программой можно ознакомиться на сайте «Победы».