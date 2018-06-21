«Этот день мы приближали, как могли»: Музей Новосибирска приглашает в кино

Новосибирская область сыграла огромную роль в обеспечении фронта в годы Великой Отечественной войны. Сюда прибыли десятки промышленных предприятия, из эвакуированных западных регионов. Заводы начинали выпускать продукцию почти сразу после прибытия. Станки ставились практически прямо на землю, а стены цехов возводились уже во время работы. Местные заводы были переоборудованы под выпуск изделий для обороны страны. Зрители узнают только несколько историй о том, как трудились новосибирцы у станков заводов и на полях.

«Мы надеемся, что фильм поможет понять, кто такие «труженики тыла» и, почему эти люди заслуживают нашей памяти и вечной благодарности», — говорит режиссер фильма Ирина Белкина.

Показ фильма пройдет в День памяти и скорби 22 июня в 14:00 в кинотеатре «Победа», вход свободный.