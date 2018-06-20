В Новосибирске покажут уличное кино под открытым небом

Всемирный фестиваль, основанный на Дальнем Востоке, каждый год проходит более чем в тысяче городов. Основатель проекта Александр Щеряков рассказал: «Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов — оригинальные сюжеты и отличная актерская игра».

Мероприятие стартует 24 июня в 19:00 во дворе кинозала «Синема» по адресу ул. Каинская, 4.

ПРОГРАММА ПОКАЗОВ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНОГО КИНО В НОВОСИБИРСКЕ

1) СУПЕРПРИЗ // КОНСТАНТИН ЧЕЛИДЗЕ

ХРОНОМЕТРАЖ: 15 минут, ВОЗРАСТ: 16+, ГОД: 2017

Счастливый охранник едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Для него эта перевязанная бантом машинка – триумф всей жизни! Главному герою не терпится поделиться радостью победы, но случайных встречных его «суперприз» не воодушевляет. Однако победитель готов на всё, чтобы добиться радости в ответ.

2) ПОЛОВИНКИ // БАЙБУЛАТ БАТУЛЛИН

ХРОНОМЕТРАЖ: 18 минут, ВОЗРАСТ: 16+, ГОД: 2017

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днём становится всё труднее.

3) КРУГОСВЕТКА // АЛЕКСАНДР ФОМИН

ХРОНОМЕТРАЖ: 12 минут, ВОЗРАСТ: 0+, ГОД: 2017

Он и она живут счастливо, учатся, грезят кругосветным путешествием. Неудачный прыжок с парашютом рушит их планы: паралич на всю жизнь приковывает её к кровати. Но у любви на всё свои планы. Понимая, что дальше откладывать нельзя, они пускаются в кругосветку, о которой так долго мечтали.

4) ЦУГЦВАНГ // СЕРГЕЙ РАМЗ

ХРОНОМЕТРАЖ: 12 минут, ВОЗРАСТ: 12+, ГОД: 2017

Финальный матч коммерческого турнира по классическим шахматам должен пройти ожидаемо: многолетний чемпион ежегодно снимает кассу, легко обыгрывая всех претендентов. Но в этом году очередной соперник приготовил необычную стратегию…

5) УСПЕХ // ВАЛЕНТИН СУНЦОВ

ХРОНОМЕТРАЖ: 5 минут, ВОЗРАСТ: 0+, ГОД: 2018

Два героя начинают утро – каждый в своей квартире. Один – образец успеха. Уверенный взгляд, дорогое авто, коллекция наручных часов… Второй – его полная противоположность. Казалось бы, ничего не предвещало оригинальной развязки.

6) Я ТЕБЯ ВИЖУ // ДЕНИС КУДРЯВЦЕВ

ХРОНОМЕТРАЖ: 17 минут, РЕЙТИНГ: 12+, ГОД: 2017

Угоняя автомобиль с крупной суммой денег, она не знала, что на заднем сидении будет пассажир. Абсолютно слепой парень, которому совсем скоро предстоит важная операция.

7) ТЕМНАЯ НОЧЬ // ИВАН ПЛЕЧЕВ

ХРОНОМЕТРАЖ: 8 минут, ВОЗРАСТ: 6+, ГОД: 2017

По Москве в бешеном темпе распространяется эпидемия неизвестного вируса, превращающего людей в зомби. В городе начинается паника, объявлено военное положение. В это время бывалый таксист везет беременную женщину из Подмосковья. Их случайными попутчиками в нелегком пути к спасению становятся трусливый полицейский и пьяный бизнесмен.

8) ОЙ // АЛЛА ЕЛИСЕЕВА

ХРОНОМЕТРАЖ: 5 минут, ВОЗРАСТ: 16+, ГОД: 2017

Остросоциальная комедия о невесте, запертой в туалете ЗАГСа.