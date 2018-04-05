В Новосибирске начали снимать детский фильм про пришельцев

Цель инопланетян — совсем не захват Столицы Сибири.

Официальное название фильма - «Пришельцы из будущего», работу над ним ведет кинокомпания Junior Film, режиссер Мария Сорокина придумывает сюжеты для «Ералаша». Главные герои — ученики местных школ, разбившиеся на две группировки: модные дети богатых родителей и ребята из простых семей. Инопланетяне проникают в наш мир через портал, открывшийся прямо на Площади Ленина, и их цель — совсем не та, что в большинстве фильмов про пришельцев. По сюжету их главная миссия — научить жителей бережному отношению к природе и привлечь внимание к проблемам экологии. Съемки ведутся в самых разных локациях: в ТЦ «Аура», новосибирских школах и индустриальных районах. Закончить работу команда планирует к маю.